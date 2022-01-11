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В правительстве призвали губернаторов следить за уровнем тестирования на COVID-19

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Уровень тестирования на коронавирус в регионах должен соответствовать показателям, установленным Роспотребнадзором РФ. Об этом 11 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, обращаясь к главам регионов на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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«Хочу обратиться ко всем главам субъектов РФ. Борьба с инфекцией продолжается, и, конечно, необходимо принимать все необходимые меры, чтобы уровень тестирования на коронавирус соответствовал установленному Роспотребнадзором показателю. Ежедневно должно проводиться, еще раз повторю, не менее 300 тестов на 100 тысяч человек», — сказал премьер-министр РФ.

Также Мишустин сообщил, что в ближайшее время проведет еще оно совещание по вопросам борьбы с коронавирусом.

«Мы в ближайшее время подробно поговорим с регионами по всем аспектам борьбы с коронавирусом. Для этого специально соберемся», — сказал Мишустин.

Ранее в этот день Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма «Омикрон» ухудшается, нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Мишустин также отметил, что после новогодних праздников многие граждане возвращаются домой из поездок, в том числе из-за рубежа, что важно учитывать. Кроме того, премьер-министр заявил, что Минздрав вместе с регионами должен провести информационную кампанию по углубленной диспансеризации после коронавируса.

Также во вторник гендиректор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил «Известиям», что в России в течение полутора или двух недель начнется рост случаев COVID-19, а уже к концу января-началу февраля он станет лавинообразным.

При этом он подчеркнул, что рост числа случаев COVID-19 наблюдался бы и при преобладании «Дельта»-линии, однако при распространении в стране «Омикрона»-штамма он будет заметнее.

28 декабря президент России Владимир Путин в этом же месяце отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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