Омбудсмен уточнила данные о погибших детях в ходе беспорядков в Казахстане

Двое детей погибли в результате беспорядков в Казахстане. Об этом 11 января «Известиям» сообщила уполномоченная по правам ребенка в республике Аружан Саин.

«Трое [погибших] детей — нет. Не трое. Двое. Эта информация была в наших СМИ, где двое детей, есть еще информация по нескольким раненым детям, вот она правильная. Три раненых», — сказала она.

Саин уточнила, что несовершеннолетние пострадали только в Алма-Ате.

Ранее телеканал «Хабар 24» сообщал о трех погибших детях: 11-летнем и 15-летнем подростках, а также о четырехлетней девочке.

Омбудсмен рассказала, что 7 января по улицам Алма-Аты ехала машина с четырьмя детьми, автомобиль был обстрелян. Погибла четырехлетняя девочка. Также Саин заявляла, что 5 января в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок. По ее словам, родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца смертельным.

9 января сообщалось, что в Казахстане в результате беспорядков погибли 164 человека. Также стало известно о смерти 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. Они помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

11 января Токаев объявил об окончании миссии ОДКБ в Казахстане. По его словам, основная миссия миротворцев завершена успешно. Днем ранее президент заявил о восстановлении конституционного порядка в стране.