В ООН заявили о подорожании продуктов в мире на 28% за год

Цены на продовольствие в мире по итогам 2021 года выросли на 28,1%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс в среднем по году составил 125,7 пункта, а на конец декабря — 133,7 пункта, что на 0,9% меньше, чем в ноябре, но на 23,1% выше, чем в декабре 2020 года. Подорожание стало самым масштабным за последние годы — выросла стоимость всех основных групп сельхозпродукции, а не только зерна и масла.

Цены на злаковые культуры достигли максимума с 2012 года, увеличившись на 27,2%. Стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1% и 31,3% соответственно. Единственной культурой, стоимость которой снизилась в прошлом году, стал рис — минус 4%. В организации добавили, что рост транспортных расходов был компенсирован увеличением конкуренции между производителями.

Больше всего из продовольствия подорожали растительные масла и сахар. Цены на масла выросли на рекордные 65,8% за год, на сахар — на 37,5%, что стало максимумом с 2016 года. Молочная продукция подорожала на 16,9%, мясная — на 12,7%. Наибольший прирост показала баранина, говядина и курятина.

Отмечается, что цены на сыр незначительно снизились из-за увеличения его производства в странах Западной Европы.

Эксперты связали рост цен с опасениями из-за последствий штамма коронавируса «Омикрон» для международного спроса, а также с увеличением общих для производителей издержек, в том числе на энергоносители и перевозку. Также на цены повлияли локальный неурожай пшеницы и централизованные закупки в резервы.

В ФАО предупреждают, что с учетом «высоких издержек, продолжающейся пандемии и неясных климатических условий» рынок вряд ли стабилизируется и в 2022 году.

В начале декабря заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Национального дня России на выставке «Экспо-2020» сообщил, что не планируется заключение новых соглашений с ритейлерами и производителями о сдерживании цен на продукты питания, так как сейчас «достаточно эффективно» сложилась работа с производителями продуктов питания, с сетями. По его словам, сети «очень ответственно подходят» к ценам на продукты, и у них «минимальные наценки».

Тогда же Минсельхоз заявил, что планирует увеличить объемы закупок, чтобы сдержать рост цен на растительное масло и сахар. Для сахарного песка создадут специальный фонд и резервное хранилище. Его могут открыть, если потребуется при сложной рыночной ситуации. Отмечалось, что для растительного масла могут повысить экспортные пошлины.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что рост цен в стране ускорился и это чувствительная проблема для граждан.

В Минпромторге заявляли «Известиям» 14 октября, что рекомендовали торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов для снижения цен.

21 июля Путин отметил, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в России обострилась. 16 июля в Кремле заявили, что президент поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке. По результатам мониторинга применяются соответствующие меры.