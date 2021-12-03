Минсельхоз подготовил меры по сдерживанию цен на масло и сахар

Министерство сельского хозяйства РФ придумало, как сдержать рост цен на растительное масло и сахар. Об этом стало известно в пятницу, 3 декабря.

Минсельхоз собирается увеличить объемы закупок товаров, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Так, для сахарного песка создадут специальный фонд и резервное хранилище. Потом его могут открыть, если потребуется при сложной рыночной ситуации. А для растительного масла могут повысить экспортные пошлины.

12 октября производитель подсолнечных масел «Олейна» и Ideal — компания «Бунге СНГ» — уведомил своих клиентов о повышении отпускных цен на эти марки на 3,2%. В документе отмечено, что 1 октября закончился срок действия соглашения, которым была зафиксирована стоимость продукта. К договоренности заморозить цены на подсолнечное масло и сахар правительство и бизнес пришли в конце 2020 года.