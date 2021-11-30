Путин отметил ускорение роста цен в России

Рост цен в России ускорился, и это чувствительная для россиян проблема. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

«Рост потребительских цен в нашей стране ускорился, это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами», — заявил он в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Путин отметил, что важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен.

20 октября российски лидер заявил, что в связи с ситуацией на энергетическом рынке в Европе необходимо в самое ближайшее время представить комплекс мер для защиты сельхозпроизводителей и сдерживания цен на продукты в России.

В то же время президент призвал правительство принимать «не какие-то алармистские решения, а выверенные, заранее подготовленные и просчитанные».

Как рассказали в Минпромторге «Известиям» 14 октября, ведомство рекомендовало торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов: молока, мяса, яиц, овощей для снижения цен на продовольствие.

21 июля Путин признал, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в России обострилась. 16 июля в Кремле рассказали, что президент поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке. По результатам мониторинга применяются соответствующие меры.