В Алма-Ате в ходе беспорядков погиб судья

Во время беспорядков в Алма-Ате погиб судья. Об этом 11 января сообщает Tengrinews.kz, ссылаясь на городской суд.

«Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов по Алматы выражает глубокие соболезнования родным и близким судьи СМСАП Алматы Абраева Мурата Советовича в связи со смертью в ходе беспорядков. Память о нем будет жить в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти не раскрываются.

9 января сообщалось, что в Казахстане в результате беспорядков погибли 164 человека. При этом уполномоченная по правам ребенка в стране Аружан Саин уточнила, что среди погибших числятся три ребенка. Она подтвердила случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырехлетней девочки.

Также стало известно о смерти 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. Они помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

11 января Токаев объявил об окончании миссии ОДКБ в Казахстане. По его словам, основная миссия миротворцев завершена успешно. Днем ранее президент заявил о восстановлении конституционного порядка в стране.