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В МИД РФ ответили на заявление Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 января прокомментировала заявление представителя Белого дома Джен Псаки о том, что Москва якобы может распространять дезинформацию об итогах переговоров в Женеве по гарантиям безопасности.

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Захарова отметила, что такие высказывания вызывают глубокое сочувствие.

«Мы слышали вчера заявления экспертов. В чем-то они были совпадающими с нами, в чем-то мы расходились в оценках. Я бы исходила из заявлений тех людей, которые были на переговорах. То, о чем вы говорите, вызывает только уже не недоумение, а глубокое сочувствие», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

10 января Псаки заявила, что Соединенные Штаты готовятся к «распространению Россией дезинформации» об итогах переговоров о стратегической стабильности. Она отметила, что консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, были откровенными.

11 января российское посольство в США отвергло заявления американской стороны. Россия изначально показывала максимальность транспарентности по данному диалогу, отметили в посольстве. Подход Вашингтона говорит о деградации культуры переговоров.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

10 января беседа делегаций РФ и США прошла в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно семь с половиной часов.

После беседы замглавы МИД Сергей Рябков сравнил характер переговоров с американской стороной с диалогом из американского криминального боевика 1988 года «Красная жара». Дипломат также отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным».

Замминистра добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что диалог России и США по гарантиям безопасности на встрече в Женеве носил серьезный, деловой и откровенный характер.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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