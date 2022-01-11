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Посольство РФ отвергло заявления США о дезинформации после встречи в Женеве

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Российское посольство в США раскритиковало подход Вашингтона в переговорах и отвергло заявления американской стороны о том, что Москва якобы может прибегнуть к дезинформации о дискуссии в Женеве. Об этом говорится 11 января в заявлении дипмиссии в Facebook.

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«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности», — отмечается в заявлении.

Россия изначально показывала максимальность транспарентности по данному диалогу, отметили в посольстве. Подход Вашингтона говорит о деградации культуры переговоров.

«В свою очередь, ожидаем взаимной открытости и с американской стороны. Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям», — добавили в посольстве.

10 января представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты готовятся «распространению Россией дезинформации» об итогах переговоров о стратегической стабильности. Она отметила, что консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, были откровенными.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве 10 января, они продлились примерно 7,5 часов. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.

После беседы замглавы МИД РФ Сергей Рябков сравнил характер переговоров с американской стороной с диалогом из американского криминального боевика 1988 года «Красная жара». Дипломат также отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Замминистра добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделает шаг навстречу российским предложениям.

Ранее Рябков отмечал, что США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для российской стороны. По его словам, речь идет о той повестке дня, в которой есть упор на так называемую «российскую агрессию» на Украине.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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