Токаев заявил об открытии в Казахстане филиалов передовых вузов России

В Казахстане скоро откроются филиалы технических российских вузов. Об этом 11 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления в парламенте.

«Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов», — напомнил он.

В ближайшее время в стране начнут работу филиалы российских технических высших учебных заведений, подчеркнул Токаев.

Также казахстанский лидер поручил парламенту особое внимание уделить трудоустройству молодежи.

Ранее в этот день он объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат министрам, главам регионов и депутатам. Вопрос о заработных платах чиновников активно обсуждался в конце 2021 года. По словам Токаева, их зарплаты справедливы.

Также президент призвал адаптировать политику в социальной сфере «под новые реалии», учитывая пандемию коронавируса и другие социальные проблемы. Наряду с этим лидер Казахстана поручил уделить особое внимание снижению безработицы.

2 января в Казахстане начались недовольных ростом стоимости сжиженного газа граждан. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако в ряде городов митинги переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На фоне обострения ситуации в Казахстане Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. В настоящее время власти Казахстана взяли ситуацию под контроль.