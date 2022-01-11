Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла $220 млн. Об этом сообщили в национальной палате предпринимателей страны «Атамекен» во вторник, 11 января.

«По состоянию на 9:00 (6:00 мск) 11 января общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 95,3 млрд тенге», — говорится в сообщении на сайте национальной палаты.

При этом только в Алма-Ате ущерб оценен в 93,8 млрд тенге ($213,3 млн).

В девяти регионах выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса и 1709 объектов, из них в Алма-Ате — 1408 субъектов и 1578 объектов.

«Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля — 1448; общепит — 32; финсектор — 37; логистика — девять; СМИ — два», — уточнили в «Атамекене».

11 январе в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что международное авиасообщение с казахстанским Нур-Султаном восстановлено практически полностью, за исключением рейсов компаний Lufthansa и Tukrish Airlines. Так, воздушная гавань планирует выполнить в этот день 27 международных рейсов.

В тот же день корреспондент «Известий» Александр Морозов сообщил, что приступил к работе железнодорожный вокзал казахстанской столицы. Многие граждане возвращаются сейчас по железным дорогам в столицу и в другие города после массовых беспорядков. 11 января в Нур-Султане был возобновлен доступ к проводному интернету. В то же время в подключении к мобильному интернету фиксируются струдности.

С 10 января в Казахстане снова можно снять наличные, операции с деньгами возобновили в отделениях «Казпочты». В этот же день в стране начали выдавать пенсии и пособия на почте, она будет работать при условии наличия интернета. Банки и финансовые учреждения в республике при этом закрыты из-за режима ЧП.

Днем ранее, 9 января, в пресс-службе Сбербанка в Казахстане сообщили, что сервисы мобильного приложения компании восстанавливают работу. При этом функционируют приложения без доступа в сеть.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии, захватили президентскую резиденцию и аэропорт.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В ходе беспорядков погибли 17 силовиков, двое из которых были обезглавлены. Пострадали, по последним данным, более 1,3 тыс. человек.

На фоне обострения ситуации в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. В настоящее время власти Казахстана взяли ситуацию под контроль.