Застрявший в Казахстане турист из Казани рассказал о спасении самолетом ВКС

Аэропорт Алма-Аты был удобен для пересадки на пути туриста из Казани Александра Рунова, который 5 января решил посетить город, о котором столько слышал и ни разу не видел. Выехать оттуда он смог только вечером 9 января самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. О своем путешествии в понедельник, 10 января, он рассказал «Известиям».

«Прилетели рано утром 5 января. В этот день уже были беспорядки, перебои со связью. Когда выходили из самолета, нам стюардесса сообщила, что в стране введено чрезвычайное положение, но ничего критичного сразу мы не заметили», — начал рассказ Александр.

Он сообщил, что первой сложностью в аэропорту стал вызов такси, так как не было интернета. Но у входа стояли таксисты, как во многих аэропортах, так что выбрать авто и уехать в центр получилось быстро. На подъезде к гостинице туриста смутило, что повсюду был выключен свет.

«Мы постучали несколько раз, вышел охранник и открыл нам дверь. Поскольку днем мы собирались погулять по центру, то сразу же отправились в номер отдохнуть, а о событиях с 4 на 5 января мы уже узнавали из новостей. С улицы доносились звуки, но мы были уверены, что это мирные протесты, митинги — шумят себе и всё. В обед мы пошли гулять по центру: видели разбитые остановки общественного транспорта, но как таковые погромы еще не начались. Также были закрыты все заведения — от кафе до уличного фаст-фуда, поэтому мы вернулись в отель», — продолжил Рунов.

Он уточнил, что во время прогулки заметил, как на пути к центральной площади становилось всё больше людей на перекрестках, которые собиралась и двигались в сторону центра. Постепенно появились люди с дубинками, похожими на полицейские, и арматурой. Это насторожило и напугало туристов, они решили покинуть город.

Когда знакомый таксист привез туристов в аэропорт, дорогу преградили ребята 20-25 лет, лица на половину у них были закрыты, но похожи они были на местных жителей, казахов. Водитель попытался на их языке объяснить, что он работает, поддерживает их протесты, а те начали колотить дубинками по капоту. В итоге он сдал назад и подъехал к аэропорту с другой стороны, так как толпа протестующих заняла только центральных вход. У вторых ворот шлагбаум был открыт, а вокруг толпились русские туристы.

«Мы зашли в терминал, но людей там почти не было, зал регистрации вообще был пуст, через него мы увидели, что открыта таможенная зона: брошены на столах печати, документы. Тогда мы выбежали из терминала, а позже узнали, что минут за 20 до нас там побывала первая волна протестующих, которые всех выгнали, и люди, побросав всё, вышли. Даже были брошены детские коляски, в зале регистрации — документы, чемоданы. Но серьезного погрома, который мы потом увидели по ТВ, еще не было», — сказал Александр.

Выйдя из терминала, Рунов стал беседовать с людьми около аэропорта, и все они надеялись, что сейчас приедет полиция, армия, наведут порядок, а самолеты, если не в полночь, то часов в 5-6 утра все же вылетят. Но пока люди размышляли о рейсах, подоспела вторая волна протестующих к дополнительному входу в аэропорт. У них были дубинки, но оружия не было, выстрелов не было слышно.

«Они сначала сказали всем зайти в отель, потом выйти, а сами ушли в сторону терминала. Позже туда стали подъезжать кучки людей. Машины бросали у аэропорта, при нас скручивали номера и стремились в терминал. Тогда уже стало страшно. Мы ушли с территории аэропорта буквально в кусты, наблюдали оттуда», — рассказал Рунов.

По словам Александра, тогда к ним подошли граждане Казахстана русского происхождения и предложили помощь. Эти ребята после теленовостей о разгроме аэропорта специально пришли на территорию воздушной гавани предложить помощь тем, кто там остался, как Александр, без информации и связи. Они вывезли его и помогли добраться до гостиниц или родственников в городе еще нескольким российским семьям.

«К нам очень тепло относились все. Никто не пытался взять с нас больше денег, наоборот мы платили по минимальному тарифу, нам даже сделали огромные скидки. В 1-2 дни, когда были продукты, нас кормили трижды в день бесплатно, давали позвонить, сотрудники предлагали свои телефоны. Даже те ребята, которые нас вывезли из аэропорта, до нашего приземления в Москве держали с нами связь, интересовались нашей судьбой», — добавил Александр.

По возвращении в гостиницу, туристам спать не пришлось. В ту ночь происходило самое страшное: была сожжена машина скорой помощи, носились угнанные пожарные машины с развивающимся казахским флагом, шарахаясь по дороге, зачастую по встречной, и сигналя.

«Ту ночь мы не спали, читали новости, узнали, что захватчиков из аэропорта выгнали, но гражданские самолеты в лучшем случае начнут летать к середине-концу этой недели, пока принимают только военные. Следующие несколько дней мы провели в гостинице. Нам порекомендовали не выходить даже из номеров, окна держать закрытыми, и со связью были проблемы, ее не было», — рассказал он.

Александр отметил, что 7 января стало спокойнее, но территорию отеля просили не покидать. Стали ощутимее перебои с продуктами: еда была простой — отварная гречка, рис. К вечеру выстрелы стали доноситься реже. До этого автоматные очереди слышались часто. 8 января — первый день, когда удалось выбраться из отеля и увидеть произошедшее.

«Разбито было всё, что можно было бить. Остановки, банки, платежные терминалы — они были раскурочены, выкорчеваны, витрины, салоны сотовой связи. Среди тех, с кем мы общались, были простые люди, из сферы услуг, без огромных зарплат, которые наверняка тоже чем-то не довольны, но они проявляли только душевность и доброту. И я не представляю, что за силы могли способствовать такому проявлению агрессии», — поделился Александр недоумением от последствий якобы протестующих горожан.

По мнению Александра, по истечении нескольких дней, проведенных в центре охваченного протестами города, он может предположить, что выступавшие будто бы разделились на три потока. Первые — мирные протестующие, не желавшие портить имущество, вторые — мародеры. Третьи — злобно настроенные, террористического склада люди, желавшие дестабилизировать обстановку.

«Тот же таксист говорил, что уровень жизни очень низкий, за пределами мегаполисов люди работают только чтобы прокормиться. И на фоне этого, даже те, кто вышел протестовать из-за цен на газ, были не против русских военных. Потому что все понимали, что только это позволит им вернуться к нормальной жизни. С кем бы я ни говорил, постоянно слышал фразу о том, что, мол, сейчас придут русские войска и всё станет хорошо. Что появятся военные ОДКБ и обстановка наладится. Было приятно и спокойно услышать это от жителей Казахстана», — добавил Александр.

Когда связь пропала совсем, поддерживали ее через родственников на Байконуре. Те сообщали информацию близким в РФ, из России звонили на ресепшн отеля. Так они узнали, что объявлена регистрация на рейсы из Алма-Аты.

«Мы потратили 1,5-2 часа, чтобы зарегистрироваться, так как приехали раньше. Нас собирали по 100 человек, за 5-7 минут проходили досмотр, и отправляли в автобусы до самолета. В аэропорту было всё четко организовано, всем помогали, подсказывали, могли объяснить и 2-3 раза, если кто-то не понимал. Нам помогли узнать судьбу багажа, хотя это не задача военных ОДКБ. В самолете сотрудники прошлись по салону, со всеми поздоровались, с детьми. Несмотря на стесненные условия военно-транспортного самолета мы спокойно долетели до Москвы, быстро прошли паспортный контроль. Я был поражен аэропортом Чкаловский, не думал, что военные аэропорты могут выглядеть так! Военными автобусами нас доставили до станции электричек. Но мы отправились в аэропорт и уже вчера были дома», — завершил историю турист Александр.

Первый самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ 10 января доставил с аэродрома Алма-Аты в российскую столицу 146 россиян. Также самолетом ведомства были вывезены на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана несколько иностранных дипломатов со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии. Второй прибыл вечером и доставил 84 россиянина из Алма-Аты в Москву.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.