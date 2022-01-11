Названы самые желанные направления путешествий для россиян в 2022 году

В 2022 году путешествия планируют 82% россиян. Среди стран, которые собираются посетить туристы, — Турция, Египет, Италия, Греция и Испания. При этом 73% планируют путешествовать внутри страны. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного Ozon Travel, итоги имеются в распоряжении «Известий».

Большая часть (88%) опрошенных собирается на отдых, 41% хотят увидеться с друзьями и родственниками, 14% планируют поездку по работе и 4% уезжают на обучение. При этом женщины (39%) чаще, чем мужчины (23%), собираются в Турцию, в то время как мужчины чаще выбирают ОАЭ (12%) и Китай (8%).

На билеты «туда-обратно» внутри страны в расчете на одного человека путешественники готовы потратить от 15 тыс. до 40 тыс. рублей: средняя сумма среди женщин — 25 тыс. рублей, а среди мужчин — 40 тыс. рублей. На билеты за границу в расчете на одного человека туристы готовы потратить в среднем 55 тыс. рублей.

Если бы за билет не пришлось платить, большая часть респондентов мечтали бы поехать в Италию (6%), Турцию (5%) и на Мальдивы (5%). Для путешествия мечты жители Москвы (21%) чаще жителей регионов (9%) выбирают Италию, при этом реже останавливаются на Греции (3%). Москвичи также отдали бы предпочтение таким странам, как Австралия (10%) и США (8%), а туристы из регионов голосуют за Египет (4%), Германию (4%), ОАЭ (4%), Францию (4%), Аргентину (2%) и Болгарию (2%).

Больше остальных США мечтают посетить люди в возрасте 18–30 лет, причем мужчины (7%) выражают такое желание чаще, чем женщины (2%). Респонденты старше 40 лет не интересуются азиатскими странами вообще. Туристы в возрасте 41–50 отдали предпочтение Италии (9%), Таиланду (8%) и Испании (8%), и чаще других выбирали Турцию (9%) и Грецию (6%), где можно совмещать пляжный и экскурсионный отдых.

Премиальный отдых привлекает людей старше 50 лет, среди их любимых направлений — Мексика (4%), Сейшелы (4%) и Швейцария (3%).

Большинство опрошенных хотели бы отправиться в путешествие мечты летом — 44%, и лишь 21% — весной, 14% — осенью, 11% — зимой. Для 9% время года не имеет значения.

Значительная часть опрошенных (65%) взяла бы с собой в поездку супруга или партнера, 37% поехали бы с детьми, 26% — с компанией друзей или родственников, 8% предпочли бы отдохнуть в одиночестве.

Выяснилось, что многие туристы (67%) мечтают отправиться туда, где не были ранее, 14% респондентов однажды посещали выбранное место, 10% были там дважды, а 9% хотят вернуться в страну, где были более трех раз.

Ранее, 24 ноября, директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что стоимость туров за границу увеличилась в среднем на 25% за последние два года. Она подчеркнула, что тур в Доминикану обойдется минимум в 100 тыс. рублей.

По России же лидерами стали Краснодарский край, Крым, Карелия, Мурманск, Великий Устюг и Шерегеш.