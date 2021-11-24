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В АТОР сообщили об увеличении стоимости туров за границу на 25%

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Стоимость туров за границу увеличилась в среднем на 25% за последние два года. Об этом 24 ноября сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«По зарубежным направлениям, если сравнивать с 2019 годом, туры практически везде подорожали — Египет не в счет, потому что его просто не было в 2019 году, — в среднем на 25%. Есть исключения: Турция подешевела по сравнению с 2019 годом, Куба подешевела либо практически не изменилась», — сказала Ломидзе на пресс-конференции.

Глава АТОР также назвала самые популярные зарубежные направления на предстоящие праздники: Египет, Турция, Доминикана, Куба и Мальдивы.

Она подчеркнула, что стоимость туров в Доминикану начинается от 100 тыс. рублей, а путевки на Новый год на Мальдивы практически распроданы. По России же лидерами стали Краснодарский край, Крым, Карелия, Мурманск, Великий Устюг и Шерегеш.

Ранее в этот же день были названы цены на наиболее дешевые билеты в российские города в декабре.

Так, москвичи и гости столицы смогут улететь в Санкт-Петербург, заплатив от 1 тыс. рублей, а в Уфу и Калининград — от 1,2 тыс. рублей, тогда как в Краснодар и Сочи — от 1,3 тыс. рублей. Также, отдав за билет от 1350 рублей, можно совершить полет до Минеральных Вод, а от 1,4 тыс. — до Владикавказа.

16 ноября сообщалось, что с 1 декабря Россия возобновит авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией, а также снимет ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов на Кубу, в Мексику и Катар. Кроме того, увеличится количество рейсов с Азербайджаном, Вьетнамом, Казахстаном, Киргизией, Италией.

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