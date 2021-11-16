Оперштаб разрешил возобновить авиасообщение с пятью странами с 1 декабря

С 1 декабря Россия возобновит авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией, а также снимет ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов на Кубу, в Мексику и Катар. Об этом 16 ноября сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 1 декабря 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром», — говорится в сообщении.

В Аргентину и Бразилию можно будет летать по маршрутам Москва — Буэнос-Айрес и Москва — Рио-де-Жанейро дважды в неделю, в Коста-Рику разрешено запустить два рейса в неделю между Москвой и Сан-Хосе. В Бангладеш разрешается осуществлять также два рейса еженедельно из Москвы в Дакку, а в монгольскую столицу Улан-Батор можно будет летать три раза в неделю из Москвы, по одному разу — из Улан-Удэ, Красноярска и Иркутска.

Кроме того, с 1 декабря увеличится количество рейсов с Азербайджаном, Вьетнамом, Казахстаном, Киргизией, Италией.

9 ноября сообщалось, что Россия и Египет официально возобновили чартерное авиасообщение, которое было прекращено более пяти лет назад.

В тот же день стало известно, что Россия возобновила авиасообщение с девятью странами. Так, сняли ограничения на авиасообщение с Багамскими островами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.