Прямой эфир
Туризм
Российские авиакомпании возобновили чартерные полеты в Египет
Экономика
«Газпром» начал закачивать газ в пять европейских подземных хранилищ
Недвижимость
Площадь доступного за $1 млн жилья в Москве упала до семилетнего минимума
Мир
Тариф на газ в Молдавии вырос в два раза
Мир
Постпред Польши анонсировал обсуждение в ООН ситуации с мигрантами на границе
Интернет
Минцифры дополнительно протестирует портал госуслуг после сбоя с QR-кодами
Экономика
В России запустили сервис онлайн-выдачи кредитов покупателям подержанных авто
Мир
Литва ввела чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией районах
Экономика
Цены на газ в Европе начали снижаться на фоне роста поставок из России
Общество
Спасены все моряки с терпящего бедствие контейнеровоза Rise Shine

Российские авиакомпании возобновили чартерные полеты в Египет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Египет официально возобновили чартерное авиасообщение, которое было прекращено более пяти лет назад. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Чартерные рейсы между РФ и Египтом были прерваны в 2015 году после крушения над Синайским полуостровом самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. При этом принципиальное решение о возможном восстановлении чартерного авиасообщения было принято в 2018 году. Позднее, в июле текущего года, президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий введенный ранее запрет на авиаперевозки между двумя странами.

Повышенная загрузка: билеты на курорты Турции и Египта достигли 350–450 тыс.
Почему цены на перелеты в эконом-классе взлетели до такого уровня

Уточняется, что на время пандемии решение о возобновлении полетов в любые зарубежные страны должен принимать Оперштаб по борьбе с COVID-19. Так, согласно недавнему решению штаба, чартеры из России в Египет считаются открытыми начиная с 9 ноября.

Как стало известно, первым перевозчиком, который выполнил авиаперелет в Египет, стала компания Nordwind. Самолет авиакомпании вылетел из Нижнего Новгорода в Хургаду 9 ноября в 00:30 мск.

В то же время на фоне этих событий российские туроператоры констатировали повышенный спрос на чартерные авиарейсы на египетские курорты. По их сведениям, все ближайшие рейсы отправятся в африканскую страну с практически полной загрузкой.

Ранее, во вторник, сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение с девятью странами. Так, с этого дня снимаются ограничения на авиасообщение с Багамскими островами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Уточняется, что решение об этом было опубликовано правительством РФ еще 14 октября.

27 августа было возобновлено авиасообщение России с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. Рейсы между странами были прерваны на фоне распространения коронавируса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021