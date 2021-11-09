Российские авиакомпании возобновили чартерные полеты в Египет

Россия и Египет официально возобновили чартерное авиасообщение, которое было прекращено более пяти лет назад. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Чартерные рейсы между РФ и Египтом были прерваны в 2015 году после крушения над Синайским полуостровом самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. При этом принципиальное решение о возможном восстановлении чартерного авиасообщения было принято в 2018 году. Позднее, в июле текущего года, президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий введенный ранее запрет на авиаперевозки между двумя странами.

Уточняется, что на время пандемии решение о возобновлении полетов в любые зарубежные страны должен принимать Оперштаб по борьбе с COVID-19. Так, согласно недавнему решению штаба, чартеры из России в Египет считаются открытыми начиная с 9 ноября.

Как стало известно, первым перевозчиком, который выполнил авиаперелет в Египет, стала компания Nordwind. Самолет авиакомпании вылетел из Нижнего Новгорода в Хургаду 9 ноября в 00:30 мск.

В то же время на фоне этих событий российские туроператоры констатировали повышенный спрос на чартерные авиарейсы на египетские курорты. По их сведениям, все ближайшие рейсы отправятся в африканскую страну с практически полной загрузкой.

Ранее, во вторник, сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение с девятью странами. Так, с этого дня снимаются ограничения на авиасообщение с Багамскими островами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Уточняется, что решение об этом было опубликовано правительством РФ еще 14 октября.

27 августа было возобновлено авиасообщение России с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. Рейсы между странами были прерваны на фоне распространения коронавируса.