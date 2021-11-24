Названы цены на наиболее дешевые билеты в российские города в декабре

Для жителей Москвы, желающих попутешествовать в декабре, одними из самых дешевых билетов станут направления в Санкт-Петербург, Уфу и Калининград. Об этом сообщили в сервисе OneTwoTrip.

Так, москвичи и гости столицы смогут улететь в Санкт-Петербург, заплатив от 1 тыс. рублей, а в Уфу и Калининград — от 1,2 тыс. рублей, тогда как в Краснодар и Сочи — от 1,3 тыс. рублей. Также, отдав за билет от 1350 рублей, возможным станет полет до Минеральных Вод, а от 1,4 тыс. — до Владикавказа.

При этом жителям Санкт-Петербурга дешевле приобрести билеты в Москву (от 1 тыс. рублей) и Калининград (от 1650 рублей). Начало путешествия в Архангельск, Сочи и Махачкалу, а также в Казань обойдутся от 2 тыс. рублей, а в Оренбург и Астрахань — от 2,1 тыс. рублей

Долететь до Уфы петербуржцы могут минимум за 2,2 тыс. рублей, передает 24 ноября «Газета.Ru».

Жителям Казани удастся путешествие в Ростов-на-Дону (от 850 рублей), Краснодар и Москву (от 1 тыс. рублей), Уфу и Калининград (от 400 рублей), а также в Санкт-Петербург (от 1,5 тыс. рублей) и Сочи (от 1,6 тыс. рублей).

Ранее, 20 ноября, стало известно, что из Краснодара дешевле всего добраться на новогодних праздниках в Волгоград (1 тыс. рублей), Москву и Минеральные Воды (билеты по 1,2 тыс. рублей), а также Астрахань и Махачкалу (билеты по 1650 рублей). Также в топе бюджетных направлений Симферополь (от 2 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (от 2,2 тыс. рублей).