Моргенштерн анонсировал запуск собственного СМИ

Рэпер Алишер Моргенштерн, покинувший Россию в ноябре прошлого года, заявил о работе над созданием собственного средства массовой информации. Певец сообщил, что устал читать «однообразные, скучные, желтушные СМИ».

«Вы, возможно, заметили, что я снова пропал из соцсетей. Всё это время я работал над новым проектом. <...> Я решил сделать свое, свободное, честное, прогрессивное, инновационное СМИ с классными мемасами», — сказал он 10 января своим подписчикам в Instagram.

Новое медиа, по словам музыканта, получило название «НЕ МОРГЕНШТЕРН», идет набор команды.

Станет ли издание получать официальную лицензию в Роскомнадзоре, исполнитель не уточнил.

19 ноября Следственный комитет (СК) России начал проверку роликов Моргенштерна. Ведомство считает, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. Отмечалось, что проверяется контент в TikTok рэпера, его видео на YouTube, а также клип исполнителя на песню Раblо.

23 ноября председатель СК РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. По его словам, музыкант вовлекает в эту сферу общения огромное количество представителей молодежи.

Спустя два дня Моргенштерн был замечен в компании своей жены и охранников в салоне поезда «Ласточка», следовавшего из Москвы в Минск. Через Белоруссию супруги направились в Дубай.

9 декабря в Сети появилась новая песня Моргенштерна «Домой» об отъезде из РФ. Свое решение покинуть страну певец объяснил тем, что в России «стало холодно». Однако, по его словам, он всё же планирует вернуться.