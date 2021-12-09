Прямой эфир
Армия
Путин попросит Верховный суд проанализировать вопросы норм самообороны
Мир
На Украине предложили ввести штраф за отрицание «агрессии России»
Мир
Во Франции заявили об отсутствии планов бойкотировать ОИ-2022
Экономика
Система «Мир» заняла 25% российского рынка по объему платежей
Общество
Путин указал на важность помощи бездомным
Мир
МИД РФ указал на переброску Киевом тяжелой артиллерии к линии соприкосновения
Мир
Все белорусские банки подключились к российскому аналогу SWIFT
Общество
Путин призвал страны СНГ учить мигрантов языку и законам России
Мир
Британия отправит военных инженеров в Польшу из-за кризиса на границе
Мир
Украина запланировала сократить госдолг к 2024 году

В Сети появилась новая песня Моргенштерна об отъезде из России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сеть слили новую песню рэпера Моргенштерна «Домой» об отъезде из России в Дубай. Композиция появилась в четверг, 9 декабря, в одном из фан-аккаунтов исполнителя на YouTube.

Трек начинается с голоса ведущей РЕН ТВ Елены Лихомановой. В песне можно услышать слова: «Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбэк [рэпера] Оксимирона». При этом свой отъезд Моргенштерн объяснил тем, что в России «стало холодно». Однако, по его словам, он всё же планирует вернуться в страну.

«Наш герой родился раньше, чем все узнали Моргенштерна»
Режиссер Игорь Зайцев — о кастинге на Остапа Бендера, романах в кино и незаметных гениях

Вместе с тем исполнитель прокомментировал закрытие своего ресторана Kaif, сообщения об этом сотрудники заведения позже опровергали.

«Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете happiness [в переводе — «счастье»]», — говорится в треке.

О том, что рэпер отправился в Дубай вместе с супругой через Белоруссию, стало известно 25 ноября. В тот же день его заметили в салоне поезда «Ласточка», следовавшего из Москвы в Минск.

Решение покинуть страну исполнитель принял после того, как его вновь обвинили в пропаганде наркотических веществ.

19 ноября СК начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие считает, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. Проверяется контент в TikTok рэпера, его видео на YouTube, а также клип исполнителя на песню Раblо.

В середине апреля в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family. После чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021