В Сети появилась новая песня Моргенштерна об отъезде из России

В Сеть слили новую песню рэпера Моргенштерна «Домой» об отъезде из России в Дубай. Композиция появилась в четверг, 9 декабря, в одном из фан-аккаунтов исполнителя на YouTube.

Трек начинается с голоса ведущей РЕН ТВ Елены Лихомановой. В песне можно услышать слова: «Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбэк [рэпера] Оксимирона». При этом свой отъезд Моргенштерн объяснил тем, что в России «стало холодно». Однако, по его словам, он всё же планирует вернуться в страну.

Вместе с тем исполнитель прокомментировал закрытие своего ресторана Kaif, сообщения об этом сотрудники заведения позже опровергали.

«Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете happiness [в переводе — «счастье»]», — говорится в треке.

О том, что рэпер отправился в Дубай вместе с супругой через Белоруссию, стало известно 25 ноября. В тот же день его заметили в салоне поезда «Ласточка», следовавшего из Москвы в Минск.

Решение покинуть страну исполнитель принял после того, как его вновь обвинили в пропаганде наркотических веществ.

19 ноября СК начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие считает, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. Проверяется контент в TikTok рэпера, его видео на YouTube, а также клип исполнителя на песню Раblо.

В середине апреля в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family. После чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.