Жительница Алма-Аты рассказала о залетевших в квартиру дымовых гранатах

Жительница Алма-Аты рассказала, как в ее квартиру во время беспорядков в городе залетели две дымовые гранаты.

«Граната первая, которая влетела, насквозь получается пробила стекло и стену. Также соседи говорят, что даже на 10-м этаже невозможно было в эту ночь находиться. Они выходили, потому что был такой едкий запах <…> Когда уже начал идти слезоточивый газ, мы вывели всех из дома и пошли к соседям», — рассказала женщина порталу orda.kz 10 января.

По ее словам, жители выбросили остатки гранат из квартир, но запах от них всё равно остался на вещах.

«Запах настолько въелся, что мы берем вещи из квартиры, стираем по несколько раз. Моем мылом и разными растворами, но запах не выветривается», — поделилась жительница Алма-Аты.

Она добавила, что удалось дозвониться до прокуратуры, где ей обещали помочь.

«Впервые они (сотрудники прокуратуры. — Ред.) слышат о ситуации, что в Алма-Ате кому-то домой залетели гранаты, и они вообще сами в шоке», — рассказала девушка.

Ранее в этот день другая жительница Алма-Аты рассказала, что многие горожане боятся выходить из дома, несмотря на более спокойную обстановку.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На фоне обострения ситуации в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. В настоящее время власти Казахстана взяли ситуацию под контроль.

10 января президент РФ Владимир Путин назвал нападение на Казахстан актом агрессии, на который надо было реагировать без промедления. Как отметил Путин, все понимают, что угрозы в Казахстане не были стихийной акцией, вызванной ростом цен на топливо.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что события в Казахстане стали неожиданностью для всех стран ОДКБ. Представитель Кремля заверил, что координация и союзнические отношения позволили должным образом отреагировать на вызов.