Жительница Алма-Аты рассказала «Известиям» о беспорядках в городе

Протесты в Казахстане начались из-за поднятия цен на востоке республике, конкретных требований протестующие в Алма-Ате не выдвигали, устроив мародерство, погромы и поджоги в городе. В настоящее время ситуация стабилизируется, рассказала 10 января «Известиям» жительница города.

«Первые дни постоянно слышны были хлопки, взрывы от шумосветовых гранат, постоянно проезжали мимо военные с автоматами, ездили бронетранспортеры. Всё это было видно из окон», — отметила женщина.

По ее словам, жители боялись происходящего. В настоящее время жители Алма-Аты сидят дома, несмотря на более спокойную обстановку. Никто не работает, первые автобусы стали ходить по городу только в понедельник, 10 января.

«Вчера открыли супермаркеты, купили продуктов. Ночью снова были слышны выстрелы или взрывы, где-то далеко», — продолжила алмаатинка.

Как она уточнила, интернет возвращали в дома на несколько часов, Сети и телевещания не было с 5 января.

Также с 5 января не работали ни супермаркеты, ни маленькие магазины. У многоквартирных домов были открыты маленькие продовольственные точки, но они продавали товар только за наличные.

«Банкоматы не работали, а у всех деньги на картах, вот тебе и современный мир, хоть миллионы у тебя на карте, а хлеб не купишь», — заключила она.

Также в понедельник стало известно, что в Казахстане на фоне беспорядков задержаны 7939 человек. 9 января в МИД Казахстана рассказали, что, предварительно, в числе участников беспорядков в Казахстане есть люди с боевым опытом в горячих точках.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января глава республики отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы.

В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ стала охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки.