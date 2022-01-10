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Американский политолог понадеялся на откровенный обмен мнениями РФ и США

Американский политолог Вайц заявил, что ожидает от переговоров РФ и США откровенного обмена мнениями
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Директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц в понедельник, 10 января, в беседе с «Известиями» заявил, что ожидает от переговоров России с США в Женеве откровенного обмена мнениями по ряду важных вопросов, прежде всего, по Украине, но также по Белоруссии и Ирану.

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И почему сам факт этой встречи — уже дипломатический успех для Москвы

По его мнению, стороны могут обсудить и контроль над вооружениями, Сирию, Северную Корею, Китай и вопросы кибербезопасности. При этом Вайц указал на то, что часть текста российского договора для Соединенных Штатов является неприемлемой. В качестве примера он привел положение о том, что стороны будут воздерживаться от развертывания своих вооруженных сил в регионах, где это может быть воспринято другой стороной как угроза ее национальной безопасности.

«Этот запрет может распространяться на любые действия, которые вторая сторона сочтет нежелательными. Это слишком субъективно», — подметил политолог.

По словам Вайца, также под вопросом требование не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности. Страны вряд ли могут «не укреплять свою безопасность индивидуально, в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций за счет безопасности других сторон», поскольку в этом заключается цель усилий в области национальной обороны, а также таких союзов, как НАТО, подчеркнул эксперт.

«Однако официальные лица США все-таки заявили, что некоторые части предложений российской стороны могут стать основой для переговоров. Вероятно, одно из них — требование «проявлять сдержанность в военном планировании и при проведении учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, придерживаясь обязательств по международному праву, в том числе содержащихся в межправительственных соглашениях», — отметил американский политолог.

Ранее в этот день замминистра иностранных дел России Сергей Рябков перед встречей с делегацией Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон хочет восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. По его словам, американская сторона посмотрит, есть ли возможность для продвижения вперед.

В тот же день российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет Рябков. Он отметил, что Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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