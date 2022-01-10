Прямой эфир
Мир
Токаев назвал кризис в Казахстане самым тяжелым за историю независимости
Мир
В США призвали советника Байдена отправить на Украину больше оружия
Мир
Генпрокуратура Казахстана начала расследования по актам терроризма
Мир
Власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране
Общество
В РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей
Мир
Почти 8 тыс. человек задержали в Казахстане из-за беспорядков
Общество
Самолеты ВКС доставили из Казахстана в Россию 1461 россиянина
Спорт
Суд отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака Джоковича
Мир
В МИД заявили о неприемлемых для Москвы условиях США по совету РФ–НАТО
Общество
Москвичей предупредили о 35-сантиметровых сугробах к вечеру понедельника
Сюжет:

Полковник КНБ Казахстана найден мертвым

Полковник КНБ Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым во дворе своего дома
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нур-Султане нашли мертвым полковника Комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева. Об этом 10 января сообщила пресс-служба КНБ.

«10 января 2022 года в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева <…> Проводится досудебное расследование», — говорится в заявлении ведомства.

Творение мира: как живет Казахстан под охраной военных ОДКБ
Миротворцы завершили формирование единого штаба операции и взяли на особый контроль космодром Байконур

Ранее, в понедельник, также стало известно, что генерал-майор полиции Казахстана Жанат Сулейменов совершил самоубийство. Причины произошедшего выясняются.

10 января пресс-служба президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева сообщила, что на двух рынках в Алма-Ате задержаны более 200 человек, у них изъято оружие и угнанные автомобили. Кроме того, правоохранительные органы Казахстана привлекли к ответственности более 1,5 тыс. человек за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП).

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021