Полковник КНБ Казахстана найден мертвым

В Нур-Султане нашли мертвым полковника Комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева. Об этом 10 января сообщила пресс-служба КНБ.

«10 января 2022 года в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева <…> Проводится досудебное расследование», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее, в понедельник, также стало известно, что генерал-майор полиции Казахстана Жанат Сулейменов совершил самоубийство. Причины произошедшего выясняются.

10 января пресс-служба президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева сообщила, что на двух рынках в Алма-Ате задержаны более 200 человек, у них изъято оружие и угнанные автомобили. Кроме того, правоохранительные органы Казахстана привлекли к ответственности более 1,5 тыс. человек за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП).

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.