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Генерал-майор полиции Казахстана совершил самоубийство

Генерал-майор полиции Казахстана Жанат Сулейменов совершил самоубийство
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Глава департамента МВД Казахстана по Жамбылской области генерал-майор Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством. Об этом 10 января сообщил «Интерфакс-Казахстан», ссылаясь на пресс-службу акимата города Тараз, столицы региона.

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«К сожалению, да, это так. Причины произошедшего выясняются», — сообщили в пресс-службе.

С 2017 по 2019 год Сулейменов занимал пост замглавы МВД страны. С 2016 по 2017 год генерал-майор руководил департаментом министерства в Южно-Казахстанской области, а с 2014 по 2016-й — в Кызылординской области. С 2013 по 2014 год Сулейменов возглавлял Комитет криминальной полиции МВД страны.

Ранее, 8 января, отец погибшего в ходе беспорядков в Казахстане солдата национальной гвардии Оразалы Кайсарулы призвал «угомониться» участников погромов. Как рассказал отец погибшего, горе обрушилось на его семью, «как гром среди ясного неба». Он выразил сочувствие семьям, которым приходится «хоронить вперед себя» своих детей.

10 января стало известно, что в Казахстане на фоне беспорядков задержаны 7939 человек. 9 января в МИД Казахстана рассказали, что, по предварительным данным, в числе участников беспорядков в Казахстане есть люди с боевым опытом в горячих точках.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Также стало известно о 16 погибших в ходе протестов в республике силовиках, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы.

В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Силы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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