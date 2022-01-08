США посчитали проблематичным вывод своего ядерного оружия из Европы

Соединенные Штаты считают проблематичными призывы России к выводу американского ядерного оружия из стран НАТО в Европе. Об этом в пятницу, 7 января, заявила высокопоставленный представитель госдепартамента США.

По ее словам, эти призывы для Вашингтона не новы.

«Мы в прошлом давали России понять, что они [призывы] действительно проблематичны для США, и мы заявляли, что до тех пор, пока ядерное оружие существует, НАТО останется альянсом, обладающим ядерным оружием», — сказала она.

3 января Россия, Китай, США, Франция и Великобритания выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, а также обязались предотвращать непреднамеренное или несанкционированное использование ядерных арсеналов.

После этого вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что «ядерная пятерка» демонстрируют миру свою ответственность за безопасность в области контроля над ядерными вооружениями. Документ он назвал очень своевременным и содержательным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что заявление было подготовлено по инициативе Москвы и включило в себя идею «недопустимости между ядерными государствами любой войны».

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.