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В Совфеде оценили совместное заявление лидеров пяти ядерных держав

Косачев: заявление пяти ядерных держав очень своевременное и не декларативное
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«Ядерная пятерка» демонстрируют миру свою ответственность за безопасность в области контроля над ядерными вооружениями. Об этом в понедельник, 3 января, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя публикацию совместного заявления лидеров пяти ядерных держав.

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«Это очень своевременное и совершенно точно не декларативное, а весьма содержательное заявление. «Пятерка» демонстрирует всему миру, что она осознает свою исключительную ответственность за глобальную безопасность, во всяком случае в части, касающейся контроля над ядерными вооружениями и предотвращения распространения соответствующих технологий», — отметил Косачев в разговоре с «РИА Новости».

Совместное заявление лидеров стран было опубликовано ранее в этот день на сайте Кремля. В нем Россия, Китай, США, Франция и Великобритания подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, а также обязались в том числе предотвращать непреднамеренное или несанкционированное использование ядерных арсеналов.

Стороны признали важность обязательств в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. Также пять стран заявили о приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что саммит лидеров пяти ядерных держав необходим и после публикации их совместного заявления, в котором стороны выступили против распространения ядерного оружия.

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