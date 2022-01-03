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Песков объяснил необходимость саммита лидеров ядерных держав

Песков: саммит лидеров ядерных держав необходим и после публикации совместного заявления
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Саммит лидеров пяти ядерных держав необходим и после публикации их совместного заявления, в котором стороны выступили против распространения ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 3 января.

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«Заявление лидеров «ядерной пятерки» не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН все еще необходим», — сказал он «РИА Новости».

Совместное заявление лидеров стран было опубликовано ранее в этот день на сайте Кремля. В нем Россия, Китай, США, Франция и Великобритания подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, а также обязались, в том числе, предотвращать непреднамеренное или несанкционированное использования ядерных арсеналов.

Стороны признали важность обязательств в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. Также пять стран заявили о приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Так, была подчеркнута важность статьи VI ДНЯО «в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем».

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