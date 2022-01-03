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В МИДе указали на роль России в подготовке заявления ядерных держав

В МИДе указали на роль России в подготовке заявления ядерных держав

МИД: заявление лидеров ядерных держав было подготовлено по инициативе России
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Совместное заявление лидеров пяти ядерных держав было подготовлено по инициативе России. Об этом сообщила в понедельник, 3 января, представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей. Его обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия», — отметила Захарова.

Документ включил в себя идею «недопустимости между ядерными государствами любой войны», которую Москва считает важной, добавила дипломат.

«Документ «пятёрки» дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США (в Совместном заявлении президентов от 16 июня 2021 г.) и КНР (в Совместном заявлении от 28 июня 2021 г. к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве)»,— уточнили в МИД России.

Совместное заявление лидеров стран было опубликовано ранее в этот день на сайте Кремля. В нем стороны подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, а также обязались, в том числе, предотвращать непреднамеренное или несанкционированное использования ядерных арсеналов.

Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, саммит лидеров необходим и после публикации их совместного заявления.

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