Пять стран обратились в Совбез ООН из-за ракетных пусков КНДР

США, Великобритания, Франция, Ирландия и Албания запросили проведения закрытых консультаций Совете Безопасности ООН в связи с последним запуском ракеты КНДР. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в СБ.

Собеседник агентства уточнил, что консультации запрошены на понедельник, 10 января.

5 января КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».

Утром в среду стало известно о том, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно баллистическую ракету. В Японии срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.

В тот же день глава оборонного ведомства Японии Нобуо Киси заявил об отсутствии ущерба национальным морским и воздушным судам от запуска КНДР предполагаемой баллистической ракеты. Киси отметил, что в настоящее время министерство продолжает анализировать данные о запуске снаряда.

Он также рассказал, что ракета, согласно предварительным расчетам, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В свою очередь, премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал прискорбным возможный запуск баллистической ракеты со стороны КНДР. А генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно указал на угрозу безопасности всему миру от запуска ракеты КНДР.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также подчеркнул, что запуск Северной Кореей ракеты нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН, поскольку речь идет именно о баллистической ракете.

Это первый пуск Северной Кореи в текущем году. Последний состоялся в октябре 2021 года. КНДР тогда подтвердила запуск с подводной лодки баллистической ракеты (БРПЛ) в сторону Японского моря.