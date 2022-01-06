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В США назвали запуск ракеты КНДР нарушением резолюции СБ ООН
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В США назвали запуск ракеты КНДР нарушением резолюции СБ ООН

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Запуск Северной Кореей ракеты нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН, поскольку речь идет именно о баллистической ракете. Об этом в среду, 5 января, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

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«У нас (офис минобороны США. — Ред.) на данный момент нет подробной информации об этом конкретном запуске, кроме того, что у нас есть все основания полагать, что это был запуск баллистической ракеты. Это, конечно же, является нарушением различных резолюций СБ ООН», — отметил он.

Ранее в среду КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».

Утром 5 января стало известно о том, что КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно баллистическую ракету. В Японии срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.

В тот же день глава оборонного ведомства Японии Нобуо Киси заявил об отсутствии ущерба национальным морским и воздушным судам от запуска КНДР предполагаемой баллистической ракеты. По его данным, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, возможный запуск баллистической ракеты со стороны КНДР является прискорбным фактом. А генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно указал на угрозу безопасности всему миру от запуска ракеты КНДР.

Это первый пуск Северной Кореи в текущем году. Последний состоялся в октябре 2021 года. КНДР тогда подтвердила запуск с подводной лодки баллистической ракеты (БРПЛ) в сторону Японского моря.

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