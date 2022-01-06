В казахстанском Актау протестующие начали расходиться с центральной площади

В казахстанском городе Актау, который является одним из центров текущих протестов, митингующие начали расходиться с центральной площади. Об этом 6 января сообщает телеканал «Хабар 24».

Согласно информации телеканала, на площади всё еще много людей, однако активисты, которые ранее призывали жителей города выходить на улицы, обращаются к митингующим с призывом расходиться по домам.

Ситуация в городе по-прежнему сложная: интернета нет, мобильная связь работает с перебоями, многие магазины закрыты. Сообщается, что на данный момент работают небольшие торговые точки, но товар там отпускается только при оплате наличными, снять которые в банкоматах невозможно.

Также стало известно, что здания администраций Жамбылской области и города Семей в Восточно-Казахстанской области освобождены от протестующих. По данным журналистов, сотрудники правоохранительных органов отстояли также здание регионального филиала партии «Нур Отан», управление полиции города Тараз в Жамбылской области.

«В целом ситуация в этих областях под контролем», — сказала ведущая в эфире «Хабар 24».

Ранее в этот же день сообщалось, что число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двое из них обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе.

Утром 6 января военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо мародерствующих участников беспорядков в центре Алма-Аты. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники, им противостояли порядка 200 демонстрантов. По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

В результате попытки штурма здания полиции в Алма-Ате были ликвидированы десятки участников беспорядков. Как пояснила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, антитеррористическая операция проходит в одном из районов города, где находятся административные здания.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Также стало известно, что вооруженные бандиты в Алма-Ате окружили две крупные больницы и не пускают в них пациентов и медиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится оружие, и ведут бои с курсантами училищ. Он отметил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Как сообщили в секретариате ОДКБ, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечается, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Также стало известно, что Белоруссия направит в Казахстан миротворцев для выполнения союзнических обязательств.

Помимо Казахстана в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.