Стоимость урана выросла на 8% на фоне беспорядков в Казахстане

Стоимость урана на мировых торговых площадках выросла почти на 8% на фоне продолжающихся протестов в Казахстане. Об этом в среду, 5 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на платформу UxC, отслеживающей мировые цены на уран.

По ее данным, в среду стоимость урана на мировых рынках выросла до %45,25 за фунт. В минувший вторник стоимость фунта урана составляла $42.

Отмечается, что Казахстан производит более 40% мирового урана.

«В случае если даже в краткосрочной перспективе появляется неопределенность относительно поставок, держатели урана неохотно торгуют им. Несмотря на то что сейчас нехватки поставок не наблюдается, игроки на рынке исходят из того, что для этого есть предпосылки», — цитирует Bloomberg главу UxC Джонатана Хинза.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие 5 января ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

В ходе беспорядков, по данным властей на среду, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева.

Токаев назвал организаторов погромов террористическими бандами.