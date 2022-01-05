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Силовики перешли на сторону протестующих в Актау

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В казахстанском городе Актау сотрудники силовых структур перешли на сторону протестующих. Об этом 5 января очевидцы сообщают в социальных сетях, публикуя видеоролики с места событий.

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Правоохранители, по словам протестующих, заявили, что не могут пойти против народа. Также в Сети появилось видео, на котором протестующие захватили военный грузовик и заставили силовиков выйти из него.

В Алма-Ате участники протестов напали еще на одну машину скорой помощи, которая ехала на вызов. Видеоролики соответствующего содержания появились в Telegram-каналах. Участники беспорядков даже попытались залезть внутрь транспортного средства.

Как видно на кадрах, водитель уговорил собравшихся отпустить медиков.

В ходе беспорядков в Алма-Ате избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Комендант Алма-Аты заявил, что город атаковали радикалы и экстремисты.

В среду массовые беспорядке в Казахстане прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что страна сможет самостоятельно справиться со своими внутренними проблемами.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане, а также в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях по 19 января. Кроме того, Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов.

Протесты в Казахстане начались 4 января и продолжаются до сих пор. 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

5 января митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента. В центре города также происходят столкновения митингующих с полицией.

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