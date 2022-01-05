Протестующие почти полностью покинули улицы Алма-Аты

Массовые акции протеста в Алма-Ате практически завершились к 4:30 среды, 5 января, (1:30 мск), почти все митингующие покинули центр города.

Как сообщил корреспондент «Известий», на улицах остаются правоохранителию

Лишь небольшие группы по пять–десять человек сохраняются во дворах. Силовики уговаривают их не нарушать объявленный в городе комендантский час и разойтись по домам.

Взрывов светошумовых гранат на улицах больше не слышно.

Ранее в среду стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Он будет действовать в этих регионах с 5 по 19 января.

На этот период в городе будут запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. У физлиц, имеющих оружие, его изымут на время режима ЧП. Кроме того, будет действовать комендантский час с 23:00 до 07:00.

Позднее стало известно, что Токаев утром 5 января планирует объявить об отставке правительства.

Ожесточенные акции протеста начались в центре Алма-Аты вечером 4 января. Там митингующие начали разбивать и поджигать полицейские машины, избили сотрудника правоохранительных органов и забрасывают силовиков бутылками. Всего на площади Республики собрались около тысячи человек.

В ответ силовики начали разгонять протестующих и уже оттеснили их с площади Республики. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили против манифестантов шумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Также сообщалось, что правоохранители стягивают бронетехнику в центр города, к площади Республики.

Один из участников протестов рассказал, что распространяемая информация не может всецело описать то, что происходящее в Алма-Ате. Он подчеркнул, что на митинги вышли намного больше людей, чем показано на роликах в Сети, а силовики применяли более жестокие меры, в частности слезоточивый газ, от которого пострадали демонстранты, а также женщины, старики с детьми, находящиеся неподалеку.

Очевидцы рассказывали, что со стороны улиц Сатпаева и Сейфуллина в Алма-Ате звучали взрывы, предположительно, от светошумовых гранат.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза – с 60 до 120 тенге за литр.