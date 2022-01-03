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В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти от штамма «Омикрон»

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В Южной Корее зафиксировали первые два случая смерти от последствий штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 3 января сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на органы здравоохранения.

Отмечается, что пациенты больницы в городе Кванджу, который находится в 329 км от Сеула, скончались на прошлой неделе в понедельник и среду.

«Обоим за 90 лет, посмертно показали положительный результат на штамм «Омикрон» <...> Как сообщается, это первые случаи смерти в связи со штаммом «Омикрон» в Южной Корее», — говорится в сообщении.

30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» в три–пять раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на третий–пятый день после заболевания.

В тот же день стало известно, что уровень смертности при штамме «Омикрон» на 75% ниже, чем в предыдущие волны заболевания. Исследование Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и Университета Претории показало, что «Омикрон» стал причиной смерти 4,5% госпитализированных, в то время как у других штаммов этот показатель достигал 21,3%.

22 декабря директор центра «Вектор» Ринат Максютов предупредил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется быстрее «Дельты» и может составить ей серьезную конкуренцию, в том числе в России.

21 декабря во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что случаи заражения вариантом коронавируса «Омикрон» зафиксировали в 106 государствах мира.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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