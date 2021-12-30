Ученые выявили меньшую смертность от штамма «Омикрон»

Уровень смертности при штамме COVID-19 «Омикрон» — на 75% ниже, чем в предыдущие волны заболевания. К такому выводу пришли ученые из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и Университета Претории, передает The Telegraph.

Так, эксперты наблюдали за больными, госпитализированным в городе Цване, провинция Гаутенг, где был зафиксирован первый эпицентр вспышки нового штамма. Выяснилось, что «Омикрон» стал причиной смерти 4,5% госпитализированных, в то время как у других штаммов этот показатель достигал 21,3%.

Также было установлено, что в кислородной терапии нуждаются менее половины инфицированных новым штаммом, остальные варианты коронавируса вызывали до 99,5 % таких случаев. Кроме того, исследование показало, что число нуждающихся в интенсивной терапии также значительно снизилось. При «Омикроне» этот показатель достигает 1%, в то время как в предыдущие волны болезни он был на уровне 4,3%.

Вместе с тем пациенты, госпитализированные в период вспышки нового штамма, выписывались в среднем через 4 дня по сравнению с 8,8 дня при предыдущих волнах, дополняет «Газета.Ru».

«В городе Цване, первом глобальном эпицентре «Омикрона», снизились тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице», — резюмировали специалисты.

28 декабря стало известно о результатах работы ученого Медицинской школы при Гарвардском университете, основателя Центра изучения памяти в Бостоне Эндрю Бадсона. Он установил, что «Омикрон» вызывает у заразившихся «туман в голове» (brain fog), в таком состоянии пациент ощущает, что его мысли теряют четкость и становятся расплывчатыми.

В свою очередь, замдиректора по клинической работе НИИ имени Г.Н. Габричевского Татьяна Руженцова предупредила, что «Омикрон» гораздо быстрее предыдущих штаммов коронавируса атакует легкие и бронхи. В отличие от симптомов штамма «Дельта», при заражении «Омикроном» слабость и головные боли проявляются и беспокоят чаще и активнее, а потеря обоняния и смена вкусовых ощущений — реже, подчеркнула специалист.

22 декабря директор центра «Вектор» Ринат Максютов предупредил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется быстрее «Дельты» и может составить ей серьезную конкуренцию, в том числе в России.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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