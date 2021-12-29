Эксперт рассказал о необычном влиянии «Омикрона» на головной мозг

Новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает у заразившихся «туман в голове» (brain fog), в таком состоянии пациент ощущает, что его мысли теряют четкость и становятся расплывчатыми. К таким выводам пришел ученый Медицинской школы при Гарвардском университете, основатель Центра изучения памяти в Бостоне Эндрю Бадсон, интервью с которым 28 декабря опубликовало издание Express.

«В отличие от предыдущих штаммов при заболевании «Омикроном» пациент ощущает неприятные симптомы сразу же с момента инфицирования. Однако сейчас не завершены исследования, которые позволят объяснить, что происходит с мозгом при заболевании COVID-19», — сказал Бадсон.

Проявление симптомов, оказывающих влияние на мозг, после инфицирования «Омикрон»-штаммом связано с повреждением выделительной, кровеносной и дыхательной систем организма, полагают создатели приложения ZOE, которое ведет мониторинг симптомов у болеющих коронавирусом.

Более половины респондентов, инфицированных коронавирусом, сообщили, что ощущали необычные симптомы. Странное состояние большинство опрошенных описали как некое «нарушение сознания» и «затуманенное мышление».

Кроме этого, при инфицировании «Омикроном» у пациентов могут появиться проблемы с памятью, предупредили в Бангорском университете (Великобритания).

«Такие, казалось бы, простые решения, как выбор между чаем или кофе, могут сбить с толку некоторых людей, в то время как у других могут возникнуть проблемы с кратковременной или долговременной памятью», — добавили ученые.

29 декабря замдиректора по клинической работе НИИ имени Г.Н. Габричевского Татьяна Руженцова предупредила, что «Омикрон» гораздо быстрее предыдущих штаммов коронавируса атакует легкие и бронхи.

В отличие от симптомов штамма «Дельта», при заражении «Омикроном» слабость и головные боли проявляются и беспокоят чаще и активнее, а потеря обоняния и смена вкусовых ощущений — реже, подчеркнула специалист.