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Сближение РФ и КНР назвали в Украине главной угрозой для США

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Главная задача Соединенных Штатов — это не допустить сближения России и Китая, и в этом вопросе они готовы использовать Украину как разменную монету. Об этом заявил украинский энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

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По его словам, если Москва и Пекин объединятся, то Вашингтон потеряет влияние на мировой политической арене.

«Для Штатов действительно очень важно не допустить достаточно серьезного сближения Пекина и Москвы — это вопрос номер один, а не Украина или Сирия. Штаты уже потеряли монополию на геополитику, их влияние в мире снижается и будет еще более быстрыми темпами снижаться, если будет такой союз, поэтому Украина будет только разменной монетой», — сказал он в эфире украинского телеканала «Наш» во вторник, 28 декабря.

Марунич заключил, что Украина находится в повестке США исключительно из-за их внутренних целей.

30 декабря президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что американская администрация и их союзники готовы к «решительному ответу» в случае, если Россия «вторгнется на Украину».

31 декабря помощник президент РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе переговоров Байден заявил об отсутствии у США планов размещать наступательные вооружения на Украине. Кроме того, дипломат отметил, что, по словам Путина, для Москвы важны переговоры, но главное — нужен результат, и она будет его добиваться в виде обеспечения гарантированной безопасности России.

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