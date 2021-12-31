Глава МИД Турции рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Байдена
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на то, что в результате переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена удастся нормализовать отношения РФ — НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу 24TV 30 декабря.
«Как известно, должны состояться телефонные переговоры Путина и Байдена, в ходе которых будет обсуждаться кризис на Украине. На этот раз переговоры пройдут по инициативе российской стороны. А 12 января состоятся встречи в формате Россия — НАТО. Мы надеемся, что после этих встреч произойдет нормализация ситуации. Необходимо, чтобы эта напряженность прекратилась», — сказал Чавошоглу.
Ранее, 27 декабря, глава МИД Турции заявил о намерении страны по-прежнему вносить вклад в урегулирование отношений между Россией и НАТО, поэтому Анкара придает важное значение готовящемуся саммиту Россия — НАТО, пишет ТАСС.
В четверг, 30 декабря, в 23:30 по московскому времени начались переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Это вторая беседа двух президентов за декабрь. 7-го числа лидеры РФ и США провели переговоры в формате телемоста. Они длились два часа.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.