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Начался телефонный разговор Путина и Байдена

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Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стартовал в четверг, 30 декабря.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, переговоры начались вовремя.

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На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

Телефонные переговоры президентов России и США были намечены на поздний вечер 30 декабря. Они предваряют очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Американский президент намеревался обсудить с российским коллегой ситуацию на Украине и подчеркнуть важность деэскалации ситуации для прогресса на переговорах по безопасности и сообщить о возможных новых экономических санкциях Вашингтона против Москвы.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Ранее встреча Путина и Байдена прошла на вилле Ла-Гранж в Женеве 16 июня. Лидеры провели переговоры как в узком, так и в расширенном составе. С учетом перерыва саммит занял около трех с половиной часов. По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В нем сообщалось, что Россия и США с помощью диалога стремятся заложить основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

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