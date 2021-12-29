Белый дом раскрыл темы предстоящих переговоров президентов РФ и США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе запланированного телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным собирается подчеркнуть важность деэскалации ситуации вокруг Украины для прогресса на переговорах по безопасности с Россией. Об этом в среду, 29 декабря, сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

«Что касается деэскалации, то мы продолжаем наблюдать значительное присутствие российских сил вокруг украинской границы. Мы продолжали ясно давать понять российской стороне, <...> что для того, чтобы добиться реального прогресса и состояния, при котором мы обеспечим безопасность и стабильность в Европе, будет необходима обстановка деэскалации, а не эскалации. Очевидно, это будет частью того, что президент Байден доведет до сведения президента Путина завтра», — сообщение представителя американской администрации передали в CNN.

29 декабря в ходе того же телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. США намерены обсудить с Россией европейскую безопасность, урегулирование ситуации на Украине в ОБСЕ, а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом, добавил он.

В четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США. В ходе предстоящей беседы американский лидер намерен обсудить двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые пройдут 10 января.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.