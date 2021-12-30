Белый дом сообщил о планах Байдена предупредить Путина о возможных санкциях

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным собирается сообщить о возможных новых экономических санкциях Вашингтона против Москвы. Об этом стало известно в четверг, 30 декабря.

В ходе телефонного разговора Байден озвучит желание США урегулировать все вопросы дипломатическим путем. Но при этом он всё равно сообщит главе РФ о возможности наложить ограничительные меры на Россию, вооружить Украину и усилить НАТО в случае эскалации конфликта между Москвой и Киевом. Об этом сообщили в The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Белого дома.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоится в четверг, 30 декабря, в 23:30 мск. В ходе предстоящей беседы американский лидер намерен обсудить двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые пройдут 10 января.

29 декабря в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. США намерены обсудить с Россией европейскую безопасность, урегулирование ситуации на Украине в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом, добавил он.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.