Путин подписал пакет законов о наказании за неуплату алиментов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов об ответственности за неуплату алиментов в полноценном объеме. Об этом стало известно в четверг, 30 декабря.

Так, изменения были внесены в статью 157 Уголовного кодекса («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Данной статьей предусматривается лишение свободы до одного года за неоднократную неуплату алиментов. Теперь законодательные положения скорректированы таким образом, что неплательщика освободят от ответственности в случае погашения задолженности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Другой закон дополнил статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно нововведению неуплата алиментов в течение двух месяцев влечет за собой ответственность в виде исправительных работ, арест на 10-15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей.

Соответствующие законы были одобрены Советом Федерации 21 декабря.

4 октября из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) стало известно, что в России снизилось число исполнительных производств о взыскании алиментов. Так, по информации ведомства, в 2015 году было возбуждено 696,6 тыс. дел, а в 2010 году — 976,5 тыс.

30 мая сотрудники столичного главка ФССП составили портрет среднестатистического должника по алиментам, проживающего в Москве. Согласно статистическим данным, большую часть должников по алиментам составляют мужчины, и только 9,5% — женщины.