В РФ зарегистрировали 103 случая заболевания «Омикрон»-штаммом COVID-19

В России зарегистрировано 103 случая заболевания «Омикрон»-штаммом коронавируса, очаги его распространения локализированы. Об этом в четверг, 30, декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с «Омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «Омикрона». Это люди приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все», — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия-24».

Она добавила, что путь передачи новых вариантов коронавируса не изменился, поэтому меры профилактики работают, их менять не нужно.

Ранее в стало известно, что в Дагестане выявлен штамм коронавируса «Омикрон». В этой связи проводится работа, в том числе по изоляции заболевших.

Также в четверг сообщалось, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 21 073 случая COVID-19. Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (2661) и Санкт-Петербурге (1532). Скончались от последствий коронавируса за 24 часа 926 пациентов. Полностью выздоровели 43 004 человека.

23 декабря в Мурманской области выявили первые случаи «Омикрон»-штамма. В один из населенных пунктов Ковдорского муниципального округа приехала в гости к родственникам семья, постоянно проживающая за границей. В соответствии с санитарным законодательством все члены семьи прошли тестирование, по результатам которого у двоих был выявлен коронавирус.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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