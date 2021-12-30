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Штамм коронавируса «Омикрон» выявлен в Дагестане

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Штамм коронавируса «Омикрон» выявлен в Дагестане. Об этом стало известно в ходе проведенного 29 декабря совещания главы региона Сергея Меликова с руководителями органов власти республики.

«Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый штамм «Омикрон» распространяется по Европе и уже есть случаи его проникновения на территорию республики», — сказал руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Николай Павлов, чьи слова приводятся на сайте главы региона.

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Также он отметил, что в этой связи проводится определенная работа, в том числе по изоляции заболевших.

Павлов призвал глав муниципалитетов региона активизировать работу по вакцинации населения и увеличить охват населения тестированием, ориентированным на выявление коронавируса.

Ранее 30 декабря сообщалось, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 21 073 случая COVID-19. Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (2661) и Санкт-Петербурге (1532). Скончались от последствий коронавируса за 24 часа 926 пациентов. Полностью выздоровели 43 004 человека.

23 декабря в Мурманской области выявили первые случаи «Омикрон»-штамма. В один из населенных пунктов Ковдорского муниципального округа приехала в гости к родственникам семья, постоянно проживающая за границей. В соответствии с санитарным законодательством все члены семьи прошли тестирование, по результатам которого у двоих был выявлен коронавирус.

Отмечается, что гражданам вручили предписание о соблюдении самоизоляции, а анализы были направлены на дальнейшее исследование, которое выявило наличие штамма «Омикрон» у одного из приехавших.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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