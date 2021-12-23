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В Мурманской области выявили первый случай «Омикрон»-штамма

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В Мурманской области выявлен первый случай «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом в четверг, 23 декабря, говорится в заявлении, опубликованном в официальном сообществе администрации Ковдорского муниципального округа «ВКонтакте».

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«В один из населенных пунктов Ковдорского муниципального округа приехала в гости к родственникам семья, постоянно проживающая за границей. В соответствии с санитарным законодательством все члены семьи прошли тестирование, по результатам которого у двоих был выявлен коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданам вручили предписание о соблюдении самоизоляции, а анализы были направлены на дальнейшее исследование, которое выявило наличие штамма «Омикрон» у одного из приехавших.

Накануне директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» распространяется быстрее варианта «Дельта» и может составить ему серьезную конкуренцию, в том числе в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 21 декабря заявила, что в России выявили 41 случай заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон». Она уточнила, что состояние всех пациентов стабильное.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она добавила, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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