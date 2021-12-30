В России за сутки выявили 21 073 случая COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано 21 073 случая COVID-19. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (2661) и Санкт-Петербурге (1532).

Скончались от последствий коронавируса за 24 часа 926 пациентов. Полностью выздоровели 43 004 человека.

Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в России зарегистрировано 10 479 344 случая COVID-19, полностью выздоровели после коронавируса 9 423 227 человек.

28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России продолжается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Она подчеркнула, что к новогодним праздникам страна подходит со стабильной ситуацией по коронавирусу.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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