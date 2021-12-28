Полянский счел Запад не оправдавшим доверие после распада СССР

Соединенные Штаты и страны Запада не оправдали доверия, проявленного к ним после распада СССР. Об этом заявил 28 декабря на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, тогда все думали, что на Западе — друзья России и действительно помогают Москве, чтобы не было воспоминаний о холодной войне и деления на Восток и Запад. Но скоро «все начало очень быстро меняться».

«Мы увидели, что намерения наших коллег далеко не столь безобидны, как казалось сначала. Мы наблюдали, как американцы и европейцы эксплуатируют нашу страну, пытаясь разделить, порушить ее, продвигая сепаратистские настроения внутри страны и способствуя разладу между Россией и вновь созданными государствами», — отметил дипломат.

Как отметил Полянский, первые десять лет независимой России были сложными, а страна была «на грани коллапса». После перелома ситуации Запад и США стали воспринимать Москву как угрозу.

«Сейчас мы имеем нечто наподобие новой версии холодной войны, холодную войну версии 2.0», — добавил зампостпреда РФ при ООН.

При этом идеологических причин для конфронтации между Востоком и Западом больше нет.

«Ни Россия, ни кто-либо еще не продвигает коммунистическую идеологию, наша экономическая структура очень близка к американской или любой другой западной страны, но конфронтация никуда не делась и сохраняются попытки представить Россию в качестве врага», — продолжил он.

По его мнению, проблема была не в идеологии, а в геополитике, которая снова вернулась.

23 декабря президент России Владимир Путин, комментируя прежние обещания Североатлантического альянса (НАТО) не продвигаться на восток, заявил, что Россию «надули». Он отметил, что в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы.

21 декабря он заявил, что размещение элементов противоракетной обороны США вблизи российских границ вызывает беспокойство. По его словам, Москва озабочена тем, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Если эта инфраструктура появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7−10 минут.