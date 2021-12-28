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Театр Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры

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Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна присоединили к Московскому академическому театру сатиры. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в департаменте культуры Москвы.

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«28 декабря приказом Департамента культуры города Москвы Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры», — говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента добавили, что художественным руководителем объединения станет Сергей Газаров, передает RT. В октябре его назначили художественным руководителем Театра сатиры.

По его словам, объединение откроет новые возможности для творчества, передает агентство городских новостей «Москва». Газаров добавил, что на театральной карте столицы появляется сильная творческая институция, объединяющая четыре сцены.

«При этом, разумеется, имя Армена Борисовича (Джигарханяна. — Ред.) не просто сохранится — оно встанет в общий ряд с его великими друзьями и коллегами, которыми славился Театр сатиры», — отметил худрук.

Сергей Газаров вступил в должность художественного руководителя Московского академического театра сатиры в 13 октября. Ранее этот пост занимал Александр Ширвиндт. Сообщалось, что он продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. Этот пост он занимает с 8 декабря прошлого года.

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