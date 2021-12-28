Правительство выделит 128 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам

Правительство РФ выделит порядка 128 млрд рублей на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом 28 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

«За работу во время новогодних праздников, по решению президента, медицинские и социальные работники получат такие выплаты в двойном размере. Правительство выделит на эти цели и продолжение выплат в первом полугодии следующего года более 128,5 млрд рублей», — сказал он.

По словам Мишустина, средства получат врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, а также сотрудники стационарных социальных организаций.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству в 2022 году продолжить осуществлять дополнительные выплаты медикам, участвующим в борьбе с COVID-19.

14 декабря российский лидер на совещании с членами правительства поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с COVID-19, за работу в предстоящие новогодние праздники. Как указал глава государства, в настоящий момент «ситуация не такая, может быть, как в январе текущего года, но всё-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок».

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