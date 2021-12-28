Ученый объяснил изменения рекомендаций Минздрава по лечению пациентов с COVID-19

Рекомендации Минздрава о лечении коронавируса не являются чем-то принципиально новым, это просто реакция ведомства на то, что происходит в мире, заявил во вторник, 28 декабря, микробиолог, завлабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов.

Новая версия методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом была опубликована Минздравом ранее в этот день. В раздел о противовирусном лечении COVID-19 добавили информацию о новых препаратах, таких как «Молнупиравир», «Мир-19».

Кроме того, в раздел рекомендаций по профилактике коронавируса внесли вакцину для подростков от 12 до 17 лет «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник-М»).

Так, специалист отметил новые рекомендуемые министерством препараты, среди которых «Мир-19». По словам Северинова, препарат представляет собой малую РНК, которая должна узнавать определенные участки вирусного генома внутри клеток, и подавлять его размножение. Однако пока нет никаких данных, которые бы показывали эффективность этого препарата, отметил он.

Другой препарат — «Молнупиравир» — еще должен пройти испытания третьей клинической стадии в России. Он одобрен в США и в Англии, но как препарат для экстренного использования на людях из групп риска.

«По всем правилам, он должен пройти у нас испытания, а потом уже быть одобрен. Он увеличивает количество мутаций в вирусе. Их становится якобы так много, что вирус убивает сам себя. Долговременные эффекты на наш организм пока не известны, именно поэтому он применяется в экстренных случаях», — подчеркнул Северинов в беседе с «Известиями».

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в колонке для «Известий», опубликованной 26 декабря, написал, что мировое сообщество может положить конец пандемии COVID в 2022 году. Он подчеркнул необходимость того, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира.

24 декабря президент России Владимир Путин указал на то, что эпидемия COVID-19 не отступила, количество ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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